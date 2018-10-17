В Україні освоїли випуск верстатів для виготовлення танкових стволів

Українське підприємство освоїло виробництво верстатів для виготовлення танкових та гарматних стволів.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Український мілітарний портал.

За часів СРСР на території України попри серійного виготовлення бронетехніки – танків та самохідних артилерійських установок, стволи до їх гармат не виготовлялись і постачались з території сучасної Росії.

З отриманням у другій половині 90-х років великого замовлення від Пакистану на виготовлення танків Т-84 постала нагальна проблема у гарматах до бойових машин. Росіяни, що були конкурентами українського танку на тендері для Пакистану навідріз відмовились від постачання танкових гармат та цим намагались зірвати виконання українськими підприємствами іноземного замовлення. Але тоді силами вітчизняних заводів ця проблема була вирішена – на ПАТ «Сумське НВО» було налагоджено виробництво гладкоствольних стволів до 125-мм танкових гармат КБА-3, а їх збирання з виробництвом решти деталей здійснювалось на ДП«Завод ім. Малишева».

Після отримання замовлення на 49 бойових машин «Оплот», знову постала потреба у виробництві гладкоствольних танкових гармат. На цей раз виготовлення стволів освоїв «Краматорський завод важкого верстатобудування».

З початком російської агресії, на цьому ж підприємстві було значно розширено номенклатуру – тут розпочали виготовляти стволи до мінометів, а нещодавно саме це підприємство представило колісну 155-мм самохідну артилерійську установку «Богдана», ствол до якої вже був нарізним.

Всі ці стволи підприємство виготовляє на обладнанні власного виробництва. Зокрема на спеціальному нарізному верстаті з цифровим програмним керуванням КЖ 1975Ф3, брошуру якого опублікував на Воєнно-історичному форумі Alex999:

Цей верстат призначений для нарізання внутрішніх профілів гвинтового каналу ствола з перемінним чи постійним кутом підйому у 10°

Як видно з характеристик верстату на цьому верстаті можуть виготовлятись стволи калібром від 80 до 205 мм та довжиною до 10 000 мм. Тобто на ньому можливе виробництво гармати калібром 155-мм та довжиною у 40 калібрів, що в метровому значенні – 6200 мм.

Також на цьому обладнанні можна виготовляти стволи майже всіх наявних на озброєнні української армії артилерійських систем, наприклад ствол до 152-мм гармати 2А36 (артилерійська система “Гіацинт”) разом з дульним тормозом має довжину у 53 калібри – 8197 мм.

Виключення складає самохідна артилерійська система 2С7 “Піон” калібром 203 мм та довжиною ствола у 55,3 калібрів – 11226 мм.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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