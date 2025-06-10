В Україні побудують підприємства з перероблювання зерна: які обирають регіони

В Україні у 2025 році буде побудовано два підприємства з перероблювання борошна – на західній Україні виготовлятимуть борошно, в Полтавській області - крупи.

Про це повідомив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в західній Україні будується підприємство з виробництва борошна твердих сортів потужністю до 150 тонн/доба із подальшою переробкою макарони, а в Полтавській області очікується запуск крупозавода комбінованою потужністю до 100 тонн/доба", - розказав він.

На думку керівника галузевої асоціації, в борошномельному бізнесі є ніші, на які варто звернути увагу.

"Коли говоримо про переробку зерна, треба пам`ятати, що це не лише борошно чи крупи. Це і комбіновані продукти: сухі сніданки, енергетичні батончики, крохмаль, суха клейковина, ферментні препарати на основі продуктів переробки зерна - дуже широка гама продуктів переробки ", - наголосив Рибчинський і додав, що головним пріоритетом при будівництві такого виробництва є наявність покупця.

За його інформацією, вартість будівництва млина чи крупозаводу в Україні стартує від $3 млн, але в Україні є приклади бізнесів і верхньої цінової планки – в $15 млн. У цю суму входить вартість обладнання, будівлі - основних фондів, без урахування оборотних коштів, які можуть сягати 50% вартості проєкту. Адже щоб запустити підприємство, потрібно придбати сировину, активно виходити на ринок, передбачити маркетингові витрати тощо.

Джерело: epravda.com.ua

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