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В Україні побудують ще два атомних енергоблоки

В Україні побудують ще два атомних енергоблоки

В Україні планується до 2032 року побудувати два нових атомних блоки та запустити пілотні проєкти малих модульних реакторів.

Про це заявив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Передає пресслужба Міненего.

- Розширення ролі атомної та “зеленої” енергетики та децентралізована енергетична система. Ці пріоритети – в основі нашої оновленої Енергетичної стратегії на найближчі десятиліття - наголосив він

За словами Демченкова, роль вугілля значно знизиться після 2032 року, а до 2040 року Україна планує повністю відмовитися від його використання у процесі виробництва електроенергії. Поступова відмова від вугілля відбуватиметься паралельно з будівництвом нових сонячних та вітрових генерацій, а також ТЕЦ, що працюватимуть на біопаливі.

- Очікується, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі досягне 25% у 2032 році та подвоїться до 2050 року - зауважив заступник міністра

За його словами, енергетичний перехід для Європи буде не просто неповним без України, а й неможливим.

- Нещодавно Фатіх Барол, глава Міжнародного енергетичного агентства, назвав Закон США про зниження інфляції найважливішою кліматичною угодою з часів Паризької угоди. Ми переконані, що післявоєнне “зелене” відновлення України стане ще однією ланкою в цьому глобальному поштовху до кліматичної нейтральності - сказав він

Джерело: chasdiy.org

Автор: Шевченко Тарас

Новости портала «Весь Харьков»

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