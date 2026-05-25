В Україні прогнозують зростання виробництва біометану

Європейський інвестиційний банк зацікавлений у підтримці розвитку систем зрошення та виробництва біометану в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Розвиток систем зрошення та дренажу, реалізація інвестиційних проєктів у сфері меліорації та управління водними ресурсами, виконання стратегії зрошення та дренажу до 2030 року стали ключовими темами зустрічі представників Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Європейського інвестиційного банку.

Також сторони обговорили пріоритетні потреби для модернізації меліоративної інфраструктури та розвитку сталого ринку біометану. Це допоможе українському агросектору адаптуватися до кліматичних змін та інтегруватися в ринок ЄС.

Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.

Джерело: epravda.com.ua

Темы: газ, україна

