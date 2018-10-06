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В Україні розпочалися масові перевірки бізнесу

В Україні розпочалися масові перевірки бізнесу

У рейдах задіють податківців, Нацполіцію, Пенсійний фонд, місцеві органи виконавчої влади, Держслужбу з питань праці

З 5 жовтня в Україні стартують масштабні перевірки підприємців, які виплачують зарплати в конвертах. Про це попереджав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Finance.ua".

Перевірки відбудуться як на великих підприємствах, так і малих. У рейдах задіють податківців, Нацполіцію, Пенсійний фонд, місцеві органи виконавчої влади, Держслужбу з питань праці. Ці відомства повинні будуть передавати дані в Мінсоцполітики, а ті до 15 числа кожного місяця звітувати про результати перевірок в Кабміні.

Як відомо, штраф за кожного неоформленого співробітника зараз становить 111,6 тис. грн, а штраф за недопуск перевіряльника – до 390 тис. грн.

Як повідомляв 5.UA, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі (ДФС) та Державній службі з питань праці перевірити будівельні компанії на предмет сплати податків і легального працевлаштування робітників.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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