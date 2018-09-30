В Україні скасували печатку на товарно-транспортних накладних

З Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом виключили вимоги про проставлення печатки на ТТН та інших документах.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 10.08.2018 р. № 368 (далі – Наказ № 368) внесено зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, який вступив в силу 25 вересня. Передає Національний промисловий портал, з посиланням на ЮрЛига.

Печаткою більше не потрібно завіряти:

договір про перевезення вантажів, а також проект договору і додатки до нього;

всі екземпляри товарно-транспортної накладної (ТТН);

напис на товарно-транспортній накладній про переуступку права на пред’явлення претензії замовником автотранспорту;

довідку про ціну реалізованого вантажу або проведеної переоцінки, якщо вантаж ще не реалізовано, а також про зміну маркування вантажу на відповідний сорт;

опис вантажів, завантажених в автомобільний контейнер.

Для підтвердження дійсності документів достатньо підпису уповноваженої

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

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