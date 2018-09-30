В Україні скасували печатку на товарно-транспортних накладних
З Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом виключили вимоги про проставлення печатки на ТТН та інших документах.
Наказом Міністерства інфраструктури України від 10.08.2018 р. № 368 (далі – Наказ № 368) внесено зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, який вступив в силу 25 вересня. Передає Національний промисловий портал, з посиланням на ЮрЛига.
Печаткою більше не потрібно завіряти:
договір про перевезення вантажів, а також проект договору і додатки до нього;
всі екземпляри товарно-транспортної накладної (ТТН);
напис на товарно-транспортній накладній про переуступку права на пред’явлення претензії замовником автотранспорту;
довідку про ціну реалізованого вантажу або проведеної переоцінки, якщо вантаж ще не реалізовано, а також про зміну маркування вантажу на відповідний сорт;
опис вантажів, завантажених в автомобільний контейнер.
Для підтвердження дійсності документів достатньо підпису уповноваженої
Источник: uprom.info
Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу