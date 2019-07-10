В Україні створили HR-бота для великих підприємств

Створена в Україні цифрова платформа PeoplePartner.Ai є по суті чат-ботом, в якому можна реалізувати завдання рекрутингу, навчання персоналу і інші питання, пов’язані з управління персоналом, такі як: оформлення відпустки, довідок, влаштування на роботу і звільнення.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Liga.Tech.

Чат-бот адаптується до будь-якого месенджеру завдяки рішенню на базі Corezoid. До адміністративної панелі потрапляє все управління, статистичні дані, звіти, а також інструменти адміністрування для керівників та менеджерів з кадрів.

Бот-HR орієнтований на підприємства від 500 співробітників. В системі використовується штучний інтелект, тому вона здатна самонавчатися і з часом може навіть спрогнозувати можливе звільнення працівника.

Рішення будується на трьох засадах: персональному асистенті, в якому відображаються новини, проходить навчання, можна ставити цілі і вирішувати бюрократичні питання; адміністративній панелі з інтерактивною статистикою і аналітикою; цифровому паспорті, для якого платформа збирає персональні дані, поведінкові ознаки, нараховує бали і т.і.

Автори продукту – HR-експерт Михайло Притула і співзасновники IT-компанії D2 Володимир Дем’яненко та Ірина Андрющенко. Впровадження системи коштує кілька тисяч доларів, після чого працює передплатна модель.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»