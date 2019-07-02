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В Україні створили нову технологію вирощування осетра
Нова унікальна методика дозволяє значно прискорити процес дозрівання малька, а також збільшити його життєздатність.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ПромПолітІнформ.
Випробувано технологічну схему індустріального рибництва з керуванням процесами гаметогенезу виробників, що дозволяє істотно прискорити процес вирощування високоякісного посадкового матеріалу осетрових риб, — повідомили в Національній академії аграрних наук України.
Нову технологію було успішно випробувано на Львівській дослідній станції Інституту рибного господарства УААН.
Источник: uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу
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