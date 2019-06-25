В Україні створили інвестиційну платформу для відновлювальної енергетики

Онлайн-платформа для систематизації та структурування ринку проектів відновлюваної енергетики GetMarket дозволить інвесторам оцінити та обрати проект, знайти виконавців різних видів робіт, а українським підприємцям – продати проект, або знайти інвестора. Платформу створено найактивнішими консалтинговими компаніями, що працюють на ринку зеленої енергетики в Україні –Dentons, CMS Cameron McKennaNabarro Olswang, Everlegal, Baker Tilly, та ІКНЕТ.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу компанії Baker Tilly.

До нас звертаються багато іноземних інвесторів із запитами на пошук та придбання проектів з певними характеристиками або ж за рекомендаціями щодо різноманітних підрядників та консультантів на проектування, будівництво під ключ електростанцій, ліній електропередач, підстанцій, тощо. GetMarketбуде чудовим місцем для того, щоб знайти відповіді на всі ці питання, — каже партнер практики енергетичних проектів міжнародної юридичної фірми CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang – Віталій Радченко

Організатори прагнуть залучити до співпраці ключові фінансові установи. На даний момент ідею платформи готові підтримати Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк і Асоціація відновлюваної енергетики. Платформа GetMarket вже запущена в бетаверсії, повний запуск запланований на осінь 2019 року.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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