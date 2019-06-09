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В Україні відкрили найбільший у Східній Європі завод з виробництва крохмалю

В Україні відкрили найбільший у Східній Європі завод з виробництва крохмалю

На Чернігівщині введено в експлуатацію найбільший у Східній Європі завод з виробництва крохмалю «Вимал».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії. Передає Агравері.

Повідомляється, що ринки збуту заводу – Європейський Союз, Україна, країни Азії. Завод потужністю 1440 тонн сировини на добу збудували «з нуля» за 2,5 року. На заводі встановлено сучасне шведське обладнання, яке дозволить виробляти якісну продукцію, котра відповідатиме всім стандартам ЄС.

«Ми дуже раді повідомити вам, що найбільший у Східній Євразії картоплепереробний завод повністю налаштований і готовий до випуску крохмалю, крохмалю найвищого сегменту якості для будь-яких ваших потреб. У це важко повірити, але період від голої землі до працюючого заводу зайняв усього 2,5 року. Якість продукції була для нас пріоритетом №1 та основною філософією, якою ми керувалися під час проектних робіт і наладки», – йдеться у повідомленні.

Підприємство випускатиме крохмаль, який буде сертифікований за основними передовим світовим системам управління якістю і безпекою продукції.

Значну частину обсягів виробництва нового підприємства експортуватимуть у Євросоюз. Це вже третій завод компаній з виробництва крохмалю у Чернігівській області.

У 2020 році компанія планує відкрити завод, який отримуватиме протеїн із картопляного соку, вироблятиме сухі картопляні волокна та рідке органічне добриво.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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