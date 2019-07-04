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В Україні відкрили нові родовища нафти і газу

В Україні відкрили нові родовища нафти і газу

АТ “Укргазвидобування” відкрило газоконденсатне та нафтове родовище у Полтавській та Харківській областях.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку “Укргазвидобування” у Facebook.

Потужність газоконденсатного родовища на Полтавщині за попередніми оцінками становить 2,7 млрд кубометрів природного газу. Потужність нафтового родовища на Харківщині – близько 130 тис. тонн. Наразі компанія продовжує активні геологорозвідувальні роботи на отриманих ділянках.

Попереду отримання дозвільних документів та початок робіт на 13 нових ділянках, які компанія придбала під час трьох раундів електронних аукціонів, – додають у компанії.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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