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В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу

В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу

“Укргазвидобування” відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюються в мільярд кубометрів блакитного палива.

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на «Нафтогаз України», в структуру якого входить «Укргазвидобування».

«Нафтогазова ділянка вивчалася «з нуля», родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «Укргазвидобування» продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі й планує тут буріння нових свердловин.

Агентство Телевидения Новости

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