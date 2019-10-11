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В Україні вперше випустять платіжні карти без реквізитів

В Україні вперше випустять платіжні карти без реквізитів

З 15 жовтня Альфа-Банк першими в Україні почнуть випуск платіжних карт без нанесення реквізитів.

Про це повідомляє радник Альфа-Банку Аркадій Вершебенюк в Facebook.

Номер картки, термін дії та CVV-код будуть відображені тільки в мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine, що на думку банку, зробить використання картки безпечнішим.

У розділі "Номер карти і реквізити" користувач побачить повний номер карти і термін дії, а CVV-код - тільки після введення одноразового SMS-пароля за запитом.

Першими оновляться кредитна карта Travel і дебетова карта Platinum Black.

Випуск нових карт без номера буде здійснюватися в рамках поточних тарифів банку.

Нагадаємо:

Monobank в 2018 році в рамках карти IronBank випускав платіжні карти без реквізитів на лицьовій стороні - але тоді дані можна було побачити на зворотному боці картки.

Українські банки випускають залізні і пластикові платіжні картки з магнітною смужкою, чіпом і/або безконтактним модулем.

Картки випускаються як іменні? так і не іменні, але в обох випадках номер карти, термін дії та CVV-код завжди вказувалися на карті (крім IronBank).

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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