В Україні вперше виростили перлини
У Херсонському університеті вперше в Україні виростили 200 перлин. Для вирощування перлів використали два види місцевих молюсків, які мешкають у Дніпро-Бузькому лимані – перловиць і беззубок.
У молюски заклали них заклали по десять-двадцять мікроскопічних скляних кульок, після чого їх завантажили у біофільтр установки із замкнутим циклом водопостачання. Через чотири-п’ять місяців в молюсках вже було близько двохсот штук справжніх перлів.
Отримані нами дані просто безцінні – адже до цього в Україні вирощуванням перлів ніхто не займався, – коментує подію керівник лабораторії проблем аквакультури ХДАУ, кандидат ветеринарних наук Віталій Олефіренко.
Технологію вирощування перлів група викладачів і вчених Херсонського аграрного університету побачила у Китаї, де вони працювали 1,5 року в китайсько-українському науково-дослідному центрі.
Источник: uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу