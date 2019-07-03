В Україні вперше виростили перлини

У Херсонському університеті вперше в Україні виростили 200 перлин. Для вирощування перлів використали два види місцевих молюсків, які мешкають у Дніпро-Бузькому лимані – перловиць і беззубок.

У молюски заклали них заклали по десять-двадцять мікроскопічних скляних кульок, після чого їх завантажили у біофільтр установки із замкнутим циклом водопостачання. Через чотири-п’ять місяців в молюсках вже було близько двохсот штук справжніх перлів.

Отримані нами дані просто безцінні – адже до цього в Україні вирощуванням перлів ніхто не займався, – коментує подію керівник лабораторії проблем аквакультури ХДАУ, кандидат ветеринарних наук Віталій Олефіренко.

Технологію вирощування перлів група викладачів і вчених Херсонського аграрного університету побачила у Китаї, де вони працювали 1,5 року в китайсько-українському науково-дослідному центрі.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»