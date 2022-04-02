В Україні запускають програму працевлаштування для переселенців. Що про неї відомо?

В Україні запускають програму працевлаштування переселенців, яка передбачає виплати від держави роботодавцям, які візьмуть працювати внутрішньо переміщених людей.

Про це перед засіданням уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він розповів, що уряд починає приймати заявки від бізнесу, який візьме на роботу внутрішніх переселенців. За кожного працівника держава виплачуватиме 6,5 тисячі гривень.

Таким чином програма «єПідтримка» із виплат 6,5 тисячі гривень переходить в іншу програму — через зайнятість внутрішньо переміщених людей, за яких роботодавцям виплачуватимуть цю суму.

31 березня був останнім днем, коли можна було подавати заявки на отримання персональної фінансової допомоги у межах «єПідтримки». Шмигаль каже, що уряд отримав майже 5 мільйонів заявок. Загалом виплатили 22 мільярди гривень 3,5 мільйонам людей.

Источник: hromadske.ua

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