В Україні запустили одну з найпотужніших дахових СЕС

На дахах виробничих будівель паркетної фабрики “Tandem Impex” ввели в експлуатацію одну з найбільших дахових СЕС в Україні. Станція на 557,82 кВт стала третьою за потужністю даховою СЕС в країні.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Электровести”.

Потужності станції вистачає щоб покрити потреби селища в електроенергії. Це вже друга промислова дахова СЕС в Харківській області. Перша станція була «Фрунзе Солар», потужністю 106 кВт.

Сонячна електростанція стала третьою за потужністю даховою СЕС в Україні, після СЕС «Долинське» у Херсонській та «Синтез Солар» у Львівській областях.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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