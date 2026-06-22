В Україні завершили посівну: який прогнозують урожай

В Україні завершилася посівна кампанія під урожай 2026 року. Попри зростання витрат на пальне та добрива, аграрії очікують зібрати 81-82 млн тонн урожаю, що більше за минулорічний показник.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар виконавчого директора Першого українського сільськогосподарського кооперативу (ПУСК) Олександра Буюклі для УНІАН.

За його словами, площі під основними культурами майже не змінилися. Посіви озимих культур — пшениці, жита, ячменю та ріпаку — дещо скоротилися через погодні умови, які не дозволили завершити сівбу в запланованих обсягах.

Водночас площі під соняшником і кукурудзою залишилися на рівні минулого року. Площі посіву сої, за оцінкою Буюклі, скоротяться.

"Щодо обсягів виробництва — врожай, який зберемо, має бути більшим проти минулого року та скласти 81-82 млн тонн", — сказав він.

Посівна кампанія цього року обійшлася аграріям дорожче через зростання цін на добрива та пальне після перекриття Ормузької протоки. Водночас подорожчання частково пом’якшили закупівлі ресурсів, які частина господарств зробила ще восени та взимку.

За оцінкою ПУСК, витрати на озимі культури зросли на 5-10%, а на яру групу — на 8-15%.

Буюклі зазначив, що ціни на добрива останніми тижнями почали знижуватися. Вартість дизельного пального, за його словами, зменшилася з 90 грн за літр до 63-64 грн за літр. Це може знизити витрати на жнива та посівну озимих культур, однак ситуація на ринку залишається нестабільною.

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, під урожай 2026 року в Україні засіяли понад 20 млн гектарів зернових та олійних культур. Навесні аграрії засіяли 5,88 млн гектарів ярих зернових і зернобобових культур, зокрема:

● кукурудзи — 4,37 млн га;

● ярого ячменю — 713,6 тис. га;

● гороху — 259,7 тис. га;

● ярої пшениці — 186,6 тис. га;

● вівса — 137,5 тис. га;

● гречки — 55,1 тис. га;

● проса — 38,5 тис. га.

Джерело: delo.ua

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