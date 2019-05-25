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В Україні з’явився ще один мобільний оператор

В Україні з’явився ще один мобільний оператор

Компанія Атлантіс Телком отримала міжнародний код ідентифікації мережі рухомого (мобільного) зв’язку MNC 10 на території міста Київ та Харківської області та стала дев’ятим зареєстрованим в Україні мобільним оператором.

Передає Національний Промисловий Портал з посилання на рішення

Національної комісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації.

Компанії Атлантіс Телеком є провайдером IP-телефонії та працює на інфраструктурі хмарних рішень. Крім коду мобільної мережі має свій код в номерному ресурсі – 0894. Атлантіс Телеком має свій внутрішній месенджер для передачі файлів між абонентами.

Компанія стала дев’ятою разом з такими операторами, як Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, ТриМоб, PEOPLEnet, Інтертелеком та Vega.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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