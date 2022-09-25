В Україні зупинилося добре відоме українцям підприємство з виготовлення вермішелі швидкого приготування: що буде з продукцією

Компанія "Маревен Фуд Європа" оголосили про вихід з в’єтнамсько-японського холдингу Mareven Food Holdings Ltd. та припинення виробництва продукції під брендами Rollton, BIGBON та іншими, зокрема - вермішелі швидкого приготування. Про це із посиланням на відповідну заяву компанії повідомляє "24 канал".

"Наслідки воєнних дій на території України у перші дні призвели до суттєвих порушень у ланцюжку поставок сировини, дефіциту робочого персоналу і пального, а також росту рівня дебіторської та кредиторської заборгованості компанії", - йдеться в повідомленні.

"Маревен Фуд Холдингз Лімітед" володіє знаками для товарів та послуг, зокрема, Rollton, BIGBON та іншими. Тож згідно з умовами виходу з холдингу, компанія припинила виготовлення цієї продукції.

Наразі компанія має намір використати залишки таропакувальних матеріалів, що передбачає перехідний період. А отже, можна зробити висновок, що виробництво вермішелі не припинятиметься.

Далі новий власник анонсує новий етап своєї роботи.

Зокрема, "Маревен Фуд Європа" розпочала співпрацю з міжнародним виробником продуктів харчування, який займає лідируючі позиції на ринку В'єтнаму – Uniben JSC.

"Незважаючи на скрутне становище компанії, в'єтнамські інвестори (Jelmond Ltd) прийняли рішення інвестувати в Україну, придбавши 100% частки статутного капіталу у в’єтнамо-японського холдингу "Маревен Фуд Холдингз Лімітед"", - йдеться в повідомленні.

Першим кроком взаємодії з Uniben JSC стане виробництво та просування міжнародного бренду REEVA.

Новий акціонер має намір продовжити інвестувати в розвиток та розширення можливостей виробничого майданчика в Україні, продовжує набирати персонал, а також планує розширити сервіс компанії на виробництво власних торговельних марок для своїх партнерів.

У компанії також зазначають, що процес реінтеграції є довготривалим та потребує виконання багатьох умов, зокрема розробка, погодження з партнерами та виготовлення нових дизайнів етикеток та таропакувальних матеріалів, погодження ліцензійних умов та проведення перемовин з клієнтами тощо. Це потребує значних ресурсів, які є обмеженими чи заблокованими в цей непростий період, в т.ч. через проведення державних перевірок.

Крім того, в майбутньому також буде змінено назву та розроблено власний вебсайт і айдентику компанії, що має завершити закінчення остаточного етапу реінтеграції компанії.

Раніше стало відомо про перевірку виходу компанії з Mareven Food Holdings Ltd Антимонопольним комітетом України спільно зі Службою безпеки України, яка спричинила певні труднощі в роботі підприємства. Зокрема, протягом певного часу були заблоковані видаткові фінансові операції компанії, що викликало призупинення виплат контрагентам, співробітникам та державі.

У "Маревен Фуд Європа" зазначають, що із розумінням ставляться до роботи правоохоронців. Компанія співпрацює зі слідчими та надала всю необхідну інформацію на підтвердження законної діяльності.

"Компанія є добросовісним суб'єктом господарювання, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і сподівається, що продовження перевірки більше не призводитиме до зупинки чи блокуванню роботи компанії в цей непростий для всієї країни час", – додав менеджмент компанії.

ТОВ "Маревен Фуд Європа" добре відома українським споживачам завдяки виробництву вермішелі швидкого приготування під ТМ Rollton, BIGBON та інших продуктів харчування.

Джерело: zn.ua

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