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В заповедной зоне Киева нашли незадекларированную виллу нардепа от "Слуги народа" Ткаченко – что известно

В заповедной зоне Киева нашли незадекларированную виллу нардепа от Слуги народа Ткаченко – что известно

Территория находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке Днепр

У народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко нашли незадекларированную виллу в заповедной зоне Киева.

Экс-директор холдинга "1 + 1", народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. Об этом сообщает блогер Ярослав Бондаренко в видео на своем YouTube канале.

По информации блогера, 7 октября народный депутат от "Слуги народа", экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации, но в декларации не указана вилла, расположенная на берегу Днепра в заповедной части Киева - на Трухановом острове.

"Территория находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке Днепр, что запрещено законодательством Украины. Я подал заявление о коррупционной деятельности Александра Ткаченко в НАБУ и Нацполицию", – сказал Бондаренко.

В то же время у Ткаченко эту информацию отрицают.

Сам Александр Ткаченко так прокомментировал эту информацию: "Заявление, что дом принадлежит мне и не задекларирован, – полная чушь и домыслы. Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой сняли на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае".

Как сообщал 5.UA, бывший генеральный директор телеканала "1+1", народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность председателя Киевской городской госадминистрации вместо Виталия Кличко.

Источник: 5.ua

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