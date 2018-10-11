Вадим Новинский не указал в декларации восемь миллионов

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) обнаружило признаки уголовного правонарушения в декларациях трех чиновников, в частности, народного депутата Вадима Новинского. Указанные депутатом данные отличаются от реальных на сумму более 8,6 млн грн. Обоснованные выводы направлены в НАБУ.

«Так, установлено, что Вадим Новинский не указал в декларациях за 2015 и 2016 годы информацию про стоимость таких объектов декларирования: принадлежащих ему акций четырех компаний и частей двух помещений, что находятся в его пользовании. В общем указанные депутатом в каждой декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 8,6 млн грн», - сообщает НАПК на своем официальном сайте. Обоснованные выводы по этому делу были утверждены на заседании агентства и направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Вместе с Вадимом Новинским в списке нарушителей правил декларирования на сегодня оказались еще инспектор Главного управления Нацполиции в Киевской области Сергей Земенко и депутат Мариупольского горсовета Савелий Вашура.

Сергей Земенко недостоверно указал свой доход в виде социальной помощи за 2016 год, и доход от продажи транспортного средства за 2017, и в обеих декларациях не указал принадлежащий ему земельный участок. Ориентировочная стоимость участка в 1,62 га около 6 млн грн. Данные направлены в ГПУ.

Савелий Вашура, по данным НАПК, не указал данные о своих корпоративных правах и недостоверно задекларировал доходы за 2015 и 2016 годы. Указанные депутатом сведения отличаются от реальных на 570 тыс грн. Выводы направлены в Национальную полицию.

Источник: petrimazepa.com

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