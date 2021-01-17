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Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

Британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины от COVID-19 будет проводить международная организация Crown Agents. У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", - сказал он.

Степанов отметил, что компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.

"Мы сменили закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП "Медицинские закупки Украины была крайне неэффективной. Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", - добавил министр.

Источник: interfax.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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