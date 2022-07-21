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Вартість бензину у США опустилася до мінімуму за останні два місяці

Вартість бензину у США опустилася до мінімуму за останні два місяці

Середня вартість бензину у США складає $4,46 за галон (3,8 л). Таким чином, вперше з травня вона опустилася нижче за позначку $4,5 за галон, скоротившись на 10%, свідчать дані Американської автомобільної асоціації, пише enkorr.

Асоціація пояснює це поєднанням кількох чинників.

"Світові ціни на нафту пішли вниз, що дало змогу переробникам знизити кінцеві ціни на бензин", — зазначив представник ААА Ендрю Гросс.

Окрім того, у США дещо скоротився попит на бензин.

Найзначніше ціни минулого тижня скоротилися у Вашингтоні (на $0,21), Огайо ($0,2) й Техасі ($0,19). Найдешевший бензин зараз у штатах Південна Кароліна (в середньому $4,02 за галон), Техас і Джорджія ($4,03).

Найдорожчий — у штаті Каліфорнія ($5,8 за галон).

Джерело: biz.liga.net

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