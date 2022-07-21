Вартість бензину у США опустилася до мінімуму за останні два місяці
Середня вартість бензину у США складає $4,46 за галон (3,8 л). Таким чином, вперше з травня вона опустилася нижче за позначку $4,5 за галон, скоротившись на 10%, свідчать дані Американської автомобільної асоціації, пише enkorr.
Асоціація пояснює це поєднанням кількох чинників.
"Світові ціни на нафту пішли вниз, що дало змогу переробникам знизити кінцеві ціни на бензин", — зазначив представник ААА Ендрю Гросс.
Окрім того, у США дещо скоротився попит на бензин.
Найзначніше ціни минулого тижня скоротилися у Вашингтоні (на $0,21), Огайо ($0,2) й Техасі ($0,19). Найдешевший бензин зараз у штатах Південна Кароліна (в середньому $4,02 за галон), Техас і Джорджія ($4,03).
Найдорожчий — у штаті Каліфорнія ($5,8 за галон).
Джерело: biz.liga.net