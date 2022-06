Вашингтон и Киев могут поздравить себя с серьезной международной победой: ОПЕК потопил российскую нефть!

● После двух лет весьма сдержанной политики относительно поставок дополнительных объемов нефти на мировой рынок, обусловленной сокращением глобальных рынков под влиянием пандемии коронавируса, в планах ОПЕК+ было увеличение добычи, но лишь с сентября. Активные лоббирования со стороны американских эмиссаров позволили приблизить этот момент на два важных месяца.

● Министры стран ОПЕК+ на совместном заседании договорились увеличить добычу нефти уже в июле-августе до 648 000 баррелей в сутки с текущих 432 000 баррелей в сутки. Это позволит компенсировать выпадение с рынка большой доли российской нефти. Львиную долю роста обеспечат Саудовская Аравия и ОАЭ.

● Западные санкции больно бьют по нефтедобыче в России. Новость о решении ОПЕК+ совпала по времени с сообщением о том, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюза будет наложен запрет на импорт нефти из рф морским путем. Уже в апреле Россия не смогла выполнить квоту ОПЕК+ и вместо месячного объема нефти в 10,44 млн баррелей в сутки поставила на рынок 9,3 млн. Это привело к разговорам среди стран участниц организации о необходимости исключить рф из ОПЕК+, а ее квоту разделить между остальными, менее проблемными участниками. Ведь уже очевидно, что западные союзники не откажутся от планов максимально обрезать продажу российской нефти на рынках, и к концу года её импорт снизится на 92%.

● По поводу перспектив восточного маневра, когда отторгнутая Европой российская нефть уйдет на рынки Китая и Индии, не стоит питать больших иллюзий. Реагируя на публикации, в которых прогнозируется увеличение объема сырой нефти, поставляемой по воде в азиатские страны на 45-60 миллионов баррелей, предлагается простой арифметический подсчет. В тонне нефти 7,33 баррелей. Прибавка к экспорту ожидается меньше одного миллиона тонн. При этом в Китай идет 80 миллионов. И что решает один миллион тонн плюс? Отож бо.

● В свою очередь, The Financial Times обращает внимание на большой успех Вашингтона, сумевшего договориться с Саудовской Аравией, несмотря на довольно холодные отношения Байдена и наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Белый дом уже сделал заявление, в котором приветствовал «важное решение» и отметил усилия Саудовской Аравии «в достижении консенсуса среди участников организации». Отдельно был признан позитивный вклад ОАЭ, Кувейта и Ирака.

● В результате Джо Байден потирает руки и планирует летом большой тур на Ближний Восток, где одна из важных остановок будет в Эр-Рияде.

И хотя печальная лошадь Лавров последние дни метался по странам Аравийского полуострова с целью предложить странам региона некие бонусы и занять "консолидированную позицию в борьбе с доминированием США на мировой арене", кремлёвский эмиссар был послан тем же Эр-Риядом по направлению российского корабля. Ибо нефтяные принцы понимают: американский президент постарается найти дополнительные аргументы для королевства, почему следует поддерживать партнерские отношения с сильными и не связываться со слабыми.

Лузеров не любит никто, а москва скатывается к этому статусу со скоростью звука. Звука артиллерии Украины и её союзников. Раночку!

©️Via Haqqin az, The Financial Times и The Wall Street Journal.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14487

