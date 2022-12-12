Від початку деокупації Харківщини у 462 населених пунктах відновлено роботу «Укрпошти»

У 81% звільнених населених пунктів Харківської області вже видають пенсії.

Так, з 568 деокупованих населених пунктів Харківщини у 462 уже запрацювали стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти».

«Зона обслуговування стаціонарними відділеннями становить 336 населених пунктів. 126 населених пунктів обслуговуємо 17 пересувними відділеннями», – повідомив директор Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Савченко.

Він зазначив, що до деяких населених пунктів не вдається доїхати через необхідність їхнього розмінування.

«Є багато населених пунктів на деокупованих територіях, у яких налічується дуже мало людей, навіть до семи домоволодінь. Поки ще до них не добираємося, бо ці території дуже постраждали від обстрілів і на них не дозволяють проїхати. Проте постійно працюємо над відкриттям стаціонарних відділень, де це можливо», – сказав Юрій Савченко.

Потреба на пенсійні виплати по Харківській області на грудень поточного року становила 3,7 млрд грн, зокрема по деокупованих громадах – 0,7 млрд грн. Тим пенсіонерам, що тривалий час не могли отримувати виплати через окупацію населеного пункту, кошти за відповідний період будуть включені в додаткові відомості.

«Додатковими відомостями у листопаді всього було нараховано виплати 7725 одержувачам пенсій, з них 7532 – по Ізюмському, Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах. У грудні додатковими відомостями нараховано 1143 одержувачам пенсій, зокрема 896 – по Куп’янському та Чугуївському районах», – зазначив начальник головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Віктор Ачкасов.

Агентство Телевидения Новости