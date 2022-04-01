Відбудувати Україну: відкритий конкурс для архитекторів

Відкритий конкурс Re:Create UA закликає архітекторів, ілюстраторів, дизайнерів та художників усього світу уявити, як виглядатиме відновлена ​​та побудована заново Україна після війни.

24 лютого Росія віроломно напала на Україну. За перші три тижні війни російські війська знищили та пошкодили понад 4000 будівель: шкіл, лікарень, театрів та мирних житлових кварталів. Українці відстоюють свободу, але ціна цієї свободи для нас є зруйнованою інфраструктурою наших міст. Але ми обов’язково переможемо. І потім відновимо наші міста. Вони зрадіють і наповняться новими смислами. Новою архітектурою незалежності та свободи. Якою буде ця нова Україна?

Create UA закликає креативних людей з усього світу відповісти на це питання. Для цього запускає відкритий конкурс Re: Create UA. Мета конкурсу – активізувати світову креативну спільноту, щоб допомогти українцям уявити, як можуть виглядати зруйновані будинки у майбутньому, коли їх відновлять чи збудують заново. Жодних обмежень. Тільки свобода, надія та ваш погляд у майбутнє. Ваші ескізи, ілюстрації, візуалізації, ідеї не лише дадуть надію українцям, вони ляжуть в основу формування нового архітектурного ландшафту України. Найкращі з робіт, за які проголосують українці, втілюватимуться у життя.

Як взяти участь? Перейдіть на Facebook сторінку конкурсу та виберіть фотографію зруйнованої будівлі з галереї Re:Create Ua. Намалюйте ескіз майбутньої будівлі з нуля або використовуйте фото, щоб вписати свій новий будинок у фотографію. Головне, щоб ваша ідея майбутньої будівлі була зрозумілою для глядача. Завантажте вашу візуалізацію прямо у коментарях до вибраної фотографії на сторінці конкурсу у Facebook або надіслати нам на пошту we@recreateua.com.

Вимоги до ілюстрації – 2000 x 2000 px у форматі .jpeg або .png. Разом з візуалізацією надішліть короткий опис вашого бачення для майбутньої будівлі. Дедлайн – до 15 квітня. Ми впевнені, що відродження України після війни увійде до історії. Ми пропонуємо вам стати частиною цієї історії.

Агентство Телевидения Новости