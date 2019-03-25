Відбувся черговий успішний запуск ракети з українським двигуном

22 березня 2019 року о 03:50:35 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу «Вега» з космічним апаратом (КА) дистанційного зондування Землі PRISMA масою 879 кг.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства Південмаш.

КА PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) створено консорціумом італійських компаній на чолі з OHB ITALIA SpA і LEONARDO SpA на замовлення Італійського космічного агентства ASI. Він надасть додаткові можливості як для спостереження всієї Землі, так і для забезпечення національної екологічної безпеки Італії. Оснащений сучасним електрооптичним приладом, що складається з фотокамери середньої роздільної здатності, чутливою до всього видимого діапазону (панхроматичного), і інноваційним гіперспектральним датчиком, апарат буде використовувати ці можливості для моніторингу навколишнього середовища, управління ресурсами, виявлення і класифікації сільськогосподарських культур, боротьби із забрудненням і таке інше.

Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН «Вега», розроблено КБ «Південне» та серійно виготовляється Південмашем.

Південмаш бере участь у створенні ракети-носія «Вега» з 2004 року. Для цього проекту Південмаш виготовляє рідинний ракетний двигун РД-843, який забезпечує створення тяги та керування польотом 4-го ступеня ракети-носія. Цікавою особливістю двигуна є те, що він працює довше, ніж усі інші двигуни ракети разом узяті. Крім того, це єдиний двигун ракети-носія, який дозволяє неодноразово його вмикати. Завдяки таким характеристикам, забезпечується точне виведення корисного навантаження на цільову орбіту.

Перший пуск РН «Вега» відбувся 13 лютого 2012 року. Разом з сьогоднішнім здійснено вже 14 пусків – усі успішні.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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