Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:55
Просмотров: 99

Відбувся черговий успішний запуск ракети з українським двигуном

Відбувся черговий успішний запуск ракети з українським двигуном

22 березня 2019 року о 03:50:35 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу «Вега» з космічним апаратом (КА) дистанційного зондування Землі PRISMA масою 879 кг.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства Південмаш.

КА PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) створено консорціумом італійських компаній на чолі з OHB ITALIA SpA і LEONARDO SpA на замовлення Італійського космічного агентства ASI. Він надасть додаткові можливості як для спостереження всієї Землі, так і для забезпечення національної екологічної безпеки Італії. Оснащений сучасним електрооптичним приладом, що складається з фотокамери середньої роздільної здатності, чутливою до всього видимого діапазону (панхроматичного), і інноваційним гіперспектральним датчиком, апарат буде використовувати ці можливості для моніторингу навколишнього середовища, управління ресурсами, виявлення і класифікації сільськогосподарських культур, боротьби із забрудненням і таке інше.

Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН «Вега», розроблено КБ «Південне» та серійно виготовляється Південмашем.

Південмаш бере участь у створенні ракети-носія «Вега» з 2004 року. Для цього проекту Південмаш виготовляє рідинний ракетний двигун РД-843, який забезпечує створення тяги та керування польотом 4-го ступеня ракети-носія. Цікавою особливістю двигуна є те, що він працює довше, ніж усі інші двигуни ракети разом узяті. Крім того, це єдиний двигун ракети-носія, який дозволяє неодноразово його вмикати. Завдяки таким характеристикам, забезпечується точне виведення корисного навантаження на цільову орбіту.

Перший пуск РН «Вега» відбувся 13 лютого 2012 року. Разом з сьогоднішнім здійснено вже 14 пусків – усі успішні.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Житомирщині триває активна фаза бойового злагодження військовослужбовців чергової ротації національного контингенту до ДР Конго
Сегодня 10:31    67
Геращенко - об оккупированных территориях: Будем говорить с Москвой, а не с их "буратинами"
Сегодня 10:19    117
Президент доручив закупити у США Javelin та прискорити процес поставки на озброєння ударних БПЛА Bayraktar TB2
Сегодня 08:45    84
Кабмин совместно с GOOGLE представили проект «Аутентичная Украина»
Сегодня 07:57    77
Штовхає Раду Європи на самознищення: РФ знову намагається повернутися в ПАРЄ
Сегодня 07:50    88
Европейское бюро по противодействию коррупции разоблачило Тимошенко в очередной лжи
Сегодня 07:31    415
Президент: Боротьба з бідністю стає питанням національної безпеки держави
Сегодня 06:54    88
Посол США Йованович звернулася до українців перед виборами: що саме сказала – відео
Сегодня 06:35    139
Україна купує газ дешевше, ніж пропонували Бойку і Медведчуку у Кремлі
Сегодня 06:25    299
Запровадження електронного моніторингу – один з найбільш перспективних напрямів удосконалення системи кримінальної юстиції
24.03.2019 11:24    92
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 