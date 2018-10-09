ВІДЕО: Як в Україні будують цементнобетонну дорогу

На Полтавщині почалися роботи з будівництва нової дороги в рамках реалізації державного інвестиційного проекту.

Траса Дніпро-Решетилівка – єдина автодорога в Україні, де незабаром з’явиться сучасний цементобетонне покриття. Через три роки будуть готові близько 80 км полотна дороги, яка має безліч переваг перед асфальтобетонним покриттям. Передає Національний промисловий портал, з посиланням на АвтоЦентр.

Автомобільна дорога Н-31 була побудована в 60-х роках минулого століття і з тих пір капітально не ремонтували. Траса має важливе обласне значення: кожен день по ній проїжджає близько 10 тисяч транспортних засобів, багато з яких є вантажними. Саме через підвищеного зносу було вирішено фактично прокласти нову дорогу, яка після закінчення робіт буде мати по дві смуги руху в кожному напрямку.

З урахуванням ґрунтового настилу товщина полотна становить близько 1 400 мм, а термін служби цементобетонного покриття (верхній шар дорівнює 260 мм) становить 18 років.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

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