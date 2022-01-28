Відповідальний за сміх. Київська агенція шукає асистента, який сміятиметься із жартів CEO

Київська маркетингова агенція BDC Consulting оприлюднила вакансію CEO Joke Assistant: людини, яка повинна сміятися з жартів керівника. Інформація розміщена на сайті work.ua.

«СЕО компанії - захоплена людина „з приголомшливим почуттям гумору“ — як він сам говорить. Наш керівник сильно хвилюється, коли на його жарти у спільних чатах немає реакцій. Ці хвилювання осідають важким тягарем на культурі компанії, а також бонусному фонді, у зв’язку з чим ми терміново шукаємо людину, яка підтримуватиме настрій керівника», — йдеться в описі вакансій.

Обов’язки прості: реагувати на жарти керівника в робочих чатах, на зустрічах, говорити з ним про кріпту та розширювати коло лояльних до гумору CEO співробітників.

Власне, вимоги відповідні. Дзвінкий, «заразний» сміх, який майбутній співробітник має відправити голосовим повідомленням.

Зазначимо, що вакансія — секретна для всіх, крім HR. Офіційна назва професії в компанії - менеджер з інновацій.

Источник: internetua.com/

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