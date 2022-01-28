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Відповідальний за сміх. Київська агенція шукає асистента, який сміятиметься із жартів CEO

Відповідальний за сміх. Київська агенція шукає асистента, який сміятиметься із жартів CEO

Київська маркетингова агенція BDC Consulting оприлюднила вакансію CEO Joke Assistant: людини, яка повинна сміятися з жартів керівника. Інформація розміщена на сайті work.ua.

«СЕО компанії - захоплена людина „з приголомшливим почуттям гумору“ — як він сам говорить. Наш керівник сильно хвилюється, коли на його жарти у спільних чатах немає реакцій. Ці хвилювання осідають важким тягарем на культурі компанії, а також бонусному фонді, у зв’язку з чим ми терміново шукаємо людину, яка підтримуватиме настрій керівника», — йдеться в описі вакансій.

Обов’язки прості: реагувати на жарти керівника в робочих чатах, на зустрічах, говорити з ним про кріпту та розширювати коло лояльних до гумору CEO співробітників.

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Власне, вимоги відповідні. Дзвінкий, «заразний» сміх, який майбутній співробітник має відправити голосовим повідомленням.

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Зазначимо, що вакансія — секретна для всіх, крім HR. Офіційна назва професії в компанії - менеджер з інновацій.

Источник: internetua.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: работа

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