Відтепер рф не зможе ремонтувати свої вантажні літаки типу «Ан» за кордоном — СБУ

СБУ завадила країні-агресору обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу «Ан». Спецслужба встановила, що рф зареєструвала фірму-«прокладку» в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до Москви.

Це дозволило б окупантам цілком «легально» обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного «посередника» країни-агресора, повідомляє пресцентр спецслужби.

Відтепер рф не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП «Антонов», у жодній країні. Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу «Ан-124» для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України.

Літати їм залишилося недовго, і приземлятися буде важко, наполягає українська спецслужба.

Источник: sprotyv.info

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