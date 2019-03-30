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Відтепер юридичну особу в Україні можна зареєструвати за декілька хвилин

Відтепер юридичну особу в Україні можна зареєструвати за декілька хвилин

Український уряд повернув підприємцям можливість реєструвати юридичну особу онлайн і там же обрати систему оподаткування. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну. Cистема онлайн-реєстрації ТОВ запрацює тільки у квітні.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Україні.

До 2018-го року зареєструвати юридичну особу в Україні онлайні можна було лише за умови, якщо ТОВ оформлялося по модельному статуту, затвердженого Постановою Кабміну №1182 від 16.11.2011 року. Ця система перестала працювати після того, як в силу вступив Закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

Зараз, після вступу рішень уряду в силу, запрацювала нова реакція модельного статуту. Якщо раніше підприємцям пропонувався загальний шаблон, тепер модельний статут автоматично формується під потреби підприємця. Також можна в онлайні вибрати систему оподаткування (єдиний податок, ПДВ).

Щоб зареєструвати юридичну особу необхідно зайти на портал «Онлайн-будинки юстиції», вибрати пункт про реєстрацію бізнесу і потім — пункт про реєстрацію юрособи та відповісти на питання системи. На основі відповідей підприємця система згенерує три документи: заява на реєстрацію, статут і протокол рішення засновників. Підприємець-засновник підписує сформований пакет документів своїм електронно-цифровим підписом.

Юридичні особи (ТОВ), які працювали на попередній редакції модельного статуту, будуть управлятися нею до моменту вибору нової редакції, але не пізніше червня цього року. Після цього їх автоматично переведуть на новий модельний статут.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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