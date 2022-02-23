Великі енергетичні компанії викуплять свої акції на рекордні суми

Світові енергетичні компанії Shell, Chevron, ExxonMobil та British Petroleum планують зробити рекордний buyback (викуп власних акцій) за останні 14 років.

Йдеться про 38-41 млрд дол. Очікується, що Shell у 2022 році проведе buyback на 12 млрд дол., Chevron викупить свої акції на 3-5 млрд дол. проти 1,4 млрд дол. минулого року. British Petroleum планує провести buyback на 4 млрд дол.

Рішення компаній ґрунтується на різкому стрибку цін на енергоносії минулого року. Вартість нафти тримається на рівні 90 дол. за барель та вище вперше з 2014 року, ціни на газ перевищують 800 дол. за тисячу кубометрів. На цьому тлі прибуток енергетичних компаній за минулий рік помітно зріс.

Останній рекорд викупу акцій був зафіксований у 2008 році – сума buyback досягла 46 млрд дол. Зворотний викуп дозволяє збільшити фактичні частки найбільших акціонерів та зміцнити їхні позиції.

Источник: elektrovesti.net

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