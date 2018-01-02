Великобритания обойдётся без российского газа

Великобритания отворачивается от газа России

Прибывший в Великобританию российский газ, скорее всего, отправится обратно на другом судне, сообщает The Guardian. Работа трубопровода, снабжавшего газом Великобританию, была восстановлена, и поэтому российский газ, по словам экспертов, может отправиться в Азию или Индию.

Британская энергетическая компания National Grid подтвердила, что СПГ российской компании, находящейся под американскими санкциями, был доставлен в четверг при помощи российского ледокола в хранилище на острове Грейн.

Российские СМИ воспользовались этим событием и начали сообщать, что российский СПГ «не даст британцам замёрзнуть этой зимой», а посольство России в Великобритании даже опубликовало в Twitter следующее сообщение: «Холодно? Помощь в пути!»

Однако, по словам экспертов в области промышленности, согласно наиболее вероятному сценарию, Великобритания будет всего лишь «перевалочным пунктом», поскольку за газ могут предложить куда более высокую цену в Азии, отмечает британское издание.

«Я призываю проявить некоторую осторожность насчёт идеи, что российский газ будет поставляться в Великобританию. Недалеко от острова Грейн находится ещё один пустой танкер для перевозки СПГ, который, по всей видимости, подойдёт и заберёт груз, — заявил редактор отраслевого издания ICIS Эд Кокс. — Цены на газ гораздо более привлекательны в Азии и Индии, чем в Европе».

Как рассказывают рыночные источники, ожидается, что СПГ заберёт другое судно, добавил Кокс.

Как пишет The Guardian, пресс-секретарь National Grid заявил, что газ не поступил в газотранспортную систему, которая снабжает дома и предприятия.

Судно с российским СПГ отправилось в Великобританию после того, как в середине декабря цены на газ подскочили в связи с приостановкой работы одного из главных трубопроводов Forties из-за обнаруженной трещины.

Компания INEOS, владеющая трубопроводной системой Forties, на этой неделе заявила, что трещина была залатана и что трубопровод начнёт функционировать в нормальном режиме к новому году.

С тех пор, как пишет The Guardian, цены на газ вернулись на прежний уровень. Как отмечает Эд Кокс, Великобритания будет принимать бельгийский газ, а не российский.

«Мы на пути к подписанию контракта с Бельгией на импорт больших запасов газа с возможным сроком на 4,5 года», — заявил Кокс.

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

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