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Венгрию освободили от необходимости соблюдать «ценовой потолок» для российской нефти
Во время переговоров с ЕС о предельной цене на нефть представители страны «упорно боролись за интересы Венгрии». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«В итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Сделав это снова, нам удалось защитить безопасность энергоснабжения нашей страны», – сообщил глава МИД в Facebook.
Кроме того, он отметил, что введение потолка цен на российскую нефть и подобные меры якобы «больше всего вредят европейской экономике».
Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11312