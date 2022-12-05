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Венгрию освободили от необходимости соблюдать «ценовой потолок» для российской нефти

Венгрию освободили от необходимости соблюдать «ценовой потолок» для российской нефти

Во время переговоров с ЕС о предельной цене на нефть представители страны «упорно боролись за интересы Венгрии». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«В итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Сделав это снова, нам удалось защитить безопасность энергоснабжения нашей страны», – сообщил глава МИД в Facebook.

Кроме того, он отметил, что введение потолка цен на российскую нефть и подобные меры якобы «больше всего вредят европейской экономике».

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11312

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