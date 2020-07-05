Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про реструктуризацію «зеленого» тарифу

Депутати Верховної Ради України у першому читанні прийняли за основу законопроект № 3658 «Про внесення змін до деяких законів України…», який передбачає зменшення «зеленого» тарифу для встановлених з 2013 р сонячних електростанцій (СЕС) та вітроелектростанцій (ВЕС), встановлення граничних цін у «зелених» аукціонах, а також введення відповідальності за небаланси відпущенної електроенергії «Гарантованому покупцю».

За законопроект 3 липня проголосувало 268 народних депутатів.

Законопроектом №3658 передбачається:

Для об'єктів, що виробляють електроенергію з ВДЕ введених в екслуатацію з 2013р до 30 червня 2015р — встановлюється тариф на рівні коефіцієнту - 1, замість раніше встановлених коефіцієнтів в межах від 1,2 – до 8,64 в залежності від типу генерації та її потужності.

● для ВЕС введених в експлуатацію з 1 липня 2015р до 31 грудня 2019р — зниження «зеленого» тарифу на 7,5%

● для ВЕС введених в експлуатацію з 1 січня 2020р — зниження «зеленого» тарифу на 2,5%

● для СЕС введених в експлуатацію з 1 липня 2015р до 31 грудня 2019р (потужністю 1 МВт та більше) — зниження «зеленого» тарифу на 15%

● для СЕС введених в експлуатацію з 1 липня 2015р до 31 грудня 2019р (потужністю до 1 МВт) — зниження «зеленого» тарифу на 10%

● для СЕС введених в експлуатацію з 1 січня – до 31 липня 2020р (потужністю 1 МВт та більше)— зниження «зеленого» тарифу на 2,5%

● для СЕС введених в експлуатацію з 1 січня 2020р (потужністю до 1 МВт) — зниження «зеленого» тарифу на 2,5%

● для СЕС введених в експлуатацію з 1 серпня 2020р (потужністю 1 МВт та більше)— зниження «зеленого» тарифу на 60%

При цьому, в даному законопроекті Держава гарантує, для суб’єктів господарювання, яким "зелені" тарифи встановлені або будуть встановлені з 1 липня 2020р - по 31 грудня 2029р, що "зелені" тарифи не будуть змінені або відмінені, а понижуючі коефіцієнти не будуть змінені.

Крім того, в проекті закону встановлюються максимальні граничні ціни на тарифи, які виробники з відновлюваних джерел можуть отримати під час проведення зелених аукціонів за квотами.

До 31 грудня 2024р власники СЕС та ВЕС зможуть отримати на аукціонах — максимум 9 євроцентів за 1 кВт-год. А вже з 1 січня 2025р максимальний тариф на аукціонах буде — 8 євроцентів за 1 кВт-год. Для інших виробників е/е з відновлюваних джерел крім СЕС та ВЕС - максимальний тариф на аукціонах буде — 12 євроцентів за 1 кВт-год.

Також зазначається, що 1 кінцевий власник (бенефіціар) компаній які приймають участь в аукціонах, не може отримати більше 35% від обсягу річних квот, що виносяться на аукціони.

Більше того, в рамках даного законопроекту передбачається поступове введення відповідальності за небаланси перед «Гарантованим покупцем» зі сторони виробників електричної енергї.

Так, для об’єктів встановлена потужність яких не перевищує 1 МВт, з 1 січня 2021р відбудеться щорічне зростання на 10% до досягнення показника 100% компенсації за небаланс у 2030 році. А для об’єктів встановлена потужність яких перевищує 1 МВт, введення відповідальності за небаланси в розмірі - 0% до 31 грудня 2020р, 50% з 2021р, та 100% вже з 2022р.

Уряд планує також визначати області (регіони) для встановлення нових генеруючих потужностей в межах річних квот аукціонів. Адже на сьогодні близько 60% об’єктів відновлюваної енергетики зосереджені у 5 південних областях (Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська).

В проекті закону говориться, що дані регіони є енергопрофіцитними і вже мають складнощі з приєднанням нових електроустановок до електричних мереж. Також Уряд буде пропонувати земельні ділянки для будівництва об'єктів що виробляють е/е з ВДЕ, а ще дахи або фасади будівель на яких буде можливе встановлення альтернативної генерації.

Разом з тим, голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус подав альтернативний законопроект №3658-1, який передбачає зниження тарифу:

● для ВЕС які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше, введених в експлуатацію до 31.12.2019 - зниження «зеленого» тарифу на 7,5%,

● для ВЕС введених в експлуатацію з 1 січня 2020р до 1 січня 2022р - зниження «зеленого» тарифу на 2,5%,

● для ВЕС введених в експлуатацію після 1 січня 2022р - зниження «зеленого» тарифу на 20%,

● для СЕС введених в експлуатацію з 1 липня 2015р по 31 грудня 2019 року (потужністю до 1 МВт) тарифи пропонується знизити на 10%,

● для СЕС введених в експлуатацію з 1 липня 2015р по 31 грудня 2019 року (1 МВт та більше) тарифи пропонується знизити на 15%,

● для СЕС введених в експлуатацію з 1 січня 2020р - тарифи пропонується знизити на 2,5%,

● для СЕС введених в експлуатацію з початку 2020р до 30 вересня 2020р (потужністю від 1 МВт до 5 МВт) - зниження «зеленого» тарифу на 2,5%,

● для СЕС введених в експлуатацію з 1 жовтня 2020р по 30 червня 2021 р - на 20%,

при цьому для СЕС потужністю 5 МВт і більше, запущених з 1 жовтня 2020р до 30 червня 2021р, передбачається зниження «зеленого» тарифу на 30%,

для всіх СЕС введених в експлуатацію з 1 липня 2021р (потужністю 1 МВт і більше) - зниження тарифів повинно скласти 60%.

Крім того, для СЕС, введених в експлуатацію до 30 червня 2015р, законопроектом пропонується встановити граничний «зелений» тариф, що призведе до зниження тарифів для таких станцій на 21% - 47% в залежності від термінів введення об'єкта в експлуатацію.

Також передбачається введення відповідальності за небаланси на такому ж рівні, як в початковому законопроекті № 3658.

При цьому розмір допустимої похибки у разі відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії «Гарантованому покупцю» до кінця 2029 року становитиме для ВЕС - 10%, для СЕС - 5%.

«Зелені» аукціони пропонуються проводити на тих же умовах, що й у початковому законопроекті № 3658. При цьому, термін державної підтримки за результатами «зеленого» аукціону становить 20 років.

Источник: elektrovesti.net

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