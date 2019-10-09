Верховна Рада збільшила штрафи за відмову в пільговому перевезенні пасажирів

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому збільшення штрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Відповідний законопроєкт №0893 про внесення змін до ст. 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення підтримали 303 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Закон передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для водіїв і суб’єктів підприємницької діяльності за відмову від пільгового перевезення пасажирів.

Зараз штраф за таке порушення становить 8 неоподатковуваних мінімумів.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.

Відзначимо, що в першому читанні законопроєкт був прийнятий ще в червні попереднім складом парламенту.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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