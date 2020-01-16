Бизнес
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16.01.2020 19:09
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Верховная Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса в Украине

Видео, на котором в недавно закрытое игорное заведение возле метро Масельского что-то завозят в темноте, появилось в социальных сетях накануне.

Людмила в этот день как раз работала и видела, как около шести рабочих разгружали какую-то мебель. Уверяет, что в декабре все из заведения вывезли и опечатали дверь.

Людмила, местная продавщица

Я не знаю, что, знаю, что подъезжала машина, и ребята молодые в черном, в черных этих самых, ну, в одежде черной, что заносили - не знаю, ничего не могу сказать, просто стены очень тонкие, грохот был.

Полицейские на место выезжали и проверили, завозились ли игровые автоматы и проводит ли  заведение незаконную деятельность - ни один факт не подтвердился, заверили в пресс-службе.

Все адреса, так сказать, легальных игорных заведений правоохранители закрыли, рассказывает глава Харьковской полиции Валерий Сокуренко, впрочем, как только они отчитались об этом, начали всплывать и другие факты.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

От зовсім недавно,  10 січня, ми знайшли ще одне казино, яке працювало, яке працювало, ну, скажем так, підпільно, по дзвінкам, там, людей, заводили, заходили. І ми розуміємо - там, де винесли ми комп’ютерну техніку, і це зберігається сьогодні десь або в спортзалі, або десь в гаражі районного відділу, то оте не працює, а там де самі  прибрали, то воно обов’язково десь випливе. Чи в подвалі, під чорним флагом без вивіски.

Правоохранители уверяют, что это не разовая акция, а четкая позиция государства.

С 20 декабря по данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 15 января были ликвидированы более 9 сотен нелегальных игорных заведений.

Сегодня же Рада проголосовала в первом чтении за легализацию игорного бизнеса.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино, букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

В соответствии с ним, не должно быть сильно ярких и больших вывесок, играть смогут только лица старше 21 года, кроме того, запрещено использовать старые автоматы, казино не смогут давать в долг или кредиты игрокам. Также члены семьи смогут требовать через суд ограничить участие в азартных играх своего родственника.

 

Агентство Телевидения Новости

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