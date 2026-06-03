Верховний Суд поставив крапку у справі про борг VAB Банку — Олег Бахматюк має повернути Нацбанку 1,2 млрд грн

У 2014 році VAB Банк Бахматюка уклав із Нацбанком договір про надання стабілізаційного кредиту на суму 1,2 млрд грн.

Сам Бахматюк поручився за повернення банком кредитних коштів та уклав із НБУ договір поруки.

Банк не виконав своїх зобов’язань перед НБУ, так само як і його власник. Тому регулятор звернувся до суду.

Спочатку Печерський суд Києва, а потім Київський апеляційний суд стали на бік НБУ та зобов’язали Бахматюка повернути гроші.

Він намагався судитися, вимагаючи скасувати борг, однак програв.

Джерело: https://t.me/znua_live/251674

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