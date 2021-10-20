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Верховний Суд розгляне касацію Приватбанку до заводу Коломойського

Верховний Суд розгляне касацію Приватбанку до заводу Коломойського

Велика палата Верховного Суду розглядатиме справу щодо зобов'язань "Нікопольського заводу феросплавів" Ігоря Коломойського перед Приватбанком.

Про це повідомив Андрій Пожидаєв, адвокат ПриватБанку, під час брифінґу.

У Приватбанку вважають, що цей позов існує для впливу на судові процеси, які ініційовані банком у США. "Вони намагаються, подаючи подібні рішення, заблокувати дії Приватбанку для того, аби повернути кошти, які були виведені з банку", – розповів адвокат.

Сторона позивача, Нікопольський завод феросплавів, просить суд визнати припиненими усі зобов`язання НЗФ перед Приватбанком за одним із кредитних договорів. НЗФ стверджує, що виконав усі зобов’язання належним чином.

Виведення коштів з Приватбанку до його націоналізації відбувалося через пов'язані компанії, які отримували кошти у банку через низку інших пов’язаних структур.

"Кошти мігрують між рахунками і з’являються у США, на них купуються активи", – пояснив Пожидаєв. Щодо цього банк позивається до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізосіб у Канцлерському Суді Штату Делавер.

У позові також згадується НЗФ. У Приватбанку стверджують, що рішенням українського суду завод намагається встановити, що були надійними боржниками. Тобто, використовували кошти за призначенням та повернули їх із власної діяльності. Це може потенційно мати вплив на рішення американського суду.

Нагадуємо:

Північний апеляційний суд 14 квітня відхилив апеляційну скаргу Приватбанку і залишив у силі рішення суду попередньої інстанції, яким визнано припиненими зобов'язання АТ "Нікопольський завод феросплавів" Ігоря Коломойського по одному із кредитних договорів. Банк подає касацію.

22 січня 2021 року суд визнав припиненими всі зобов'язання підконтрольного Ігорю Коломойському Нікопольського заводу феросплавів, які стосуються кредитного договору на суму 14 млн дол.

Цю кредитну лінію банк надав НЗФ 2 лютого 2009 року з терміном повернення кредиту до 1 лютого 2010 року. Вона також згадана в позові Приватбанку до колишніх власників в США.

Источник: epravda.com.ua

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