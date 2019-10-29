Верховний суд відхилив вимоги Приватбанку до "Дніпроавіа" на 1,5 млрд грн

10 жовтня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Приватбанку та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими націоналізованому банку було відмовлено у визнанні його кредиторських вимог на 1,5 млрд грн до "Дніпроавіа" (у рамках справи №904/8902/17 щодо банкрутства цієї авіакомпанії).

Згідно з судовими матеріалами, вимоги Приватбанку включали винагороду та пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний Суд відхилив їх, базуючись на своїх же рішеннях про визнання частково недійсними відповідних угод, які були прийняті в т.ч. з урахуванням виконання поручителем основного боргового зобов’язання позичальника, а також з огляду на те, що “сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості” (цитата).

Власником “Дніпроавіа” є ТОВ “Галтера”, яке пов’язують з “приватівцями”.

Ініціатор справи про визнання банкрутом “Дніпроавіа” - “Укртатнафта” (це підприємство знову ж таки підконтрольне “приватівцям”).

17.12.2018 Госпсуд Дніпропетровської області затвердив реєстр вимог кредиторів “Дніпроавіа”, включивши до нього в т.ч. вимоги Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA - 920,8 млн грн (4 черга) і 489,5 млн грн (6 черга); ТОВ "Альянс Партнер Груп" - 823,8 млн грн (4 черга); ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" - 598,8 млн грн (4 черга); ТОВ "Галтера" - 545,9 млн грн (4 черга); Troyon Assets Limited - 340,6 млн грн (4 черга); Feyen Consulting Limited - 216,9 млн грн (4 черга); Brassbox Limited - 179,6 млн грн (4 черга); "Укртатнафти" - на 132,8 млн грн (4 черга).

Згідно з судовими матеріалами від 2011 року, «Дніпроавіа» орендувало літаки в Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited.

Восени 2017 року ЗМІ повідомляли, що в «Дніпроавіа» вже не було повітряних суден, а принаймні, частина з них перейшла до авіакомпанії "Роза вітрів".

Як писав Finbalance, 11.09.2019 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ “Галтера” в справі №904/299/16 щодо розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій “Дніпроавіа” від 28.08.2009.

Источник: finbalance.com.ua

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