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Viber відкриває в Україні офіс

Viber відкриває в Україні офіс

Компанія-розробник Viber в Україні Rakuten Inc, шукає працівників в свій новий український офіс.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на НВ Бізнес.

За словами CEO Viber Джамела Агауа, компанія шукає менеджерів з розвитку бізнесу, які будуть вести переговори з партнерами, фахівців з маркетингу, для допомоги у локалізації повідомлень компанії на місцевих ринках та продакт-менеджерів. Всього в український офіс наймуть 10−12 осіб.

Ми шукаємо ще кілька людей, щоб створити команду. У нас є такі команди в інших країнах. Наприклад, в Росії, Сінгапурі, США, Франції, Великій Британії, на Філіппінах. У всіх країнах, де ми плануємо інвестиції — ми інвестуємо в команду людей для підтримки регіону, – сказав Джамел.

Крім того він не виключив, що Viber відкриє R&D офіс в Україні, який у разі відкриття найімовірніше з’явиться в Одесі. Viber – додаток для дзвінків та обміну повідомленнями, який є частиною компанії Rakuten Inc., світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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