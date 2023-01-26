Виды ручек для мебели: какие лучше

Мебельные ручки важны не только как чисто практичный элемент, но имеют значение и как декоративная деталь. С их помощью мы не только открываем и закрываем дверцы, ящики внутри, но и включаем шкафы, тумбочки и столы в общий интерьер.

Изобилие различных дизайнерских решений и конструкций в производстве мебельной фурнитуры может затруднить ее выбор. Есть ручки профильные накладные, скобы, петли… Какие же лучше?

Суть и виды изделия

Мы пользуемся мебельными ручками каждыми день и привыкли к ним настолько, что обращаем внимание в основном только тогда, когда они сломались или неудобны. Поэтому важно выбрать качественные и подходящие для определенной мебели варианты.

Ориентируемся в разновидностях

Существует множество различных видов ручек для мебели, каждый из которых имеет свои особенности и применяется для различных типов мебели. Вот некоторые из самых распространенных:

Кнопки — крупные модели, представляющие собой круглые или квадратные элементы с выпуклой поверхностью.

Петли — металлические или пластиковые варианты, имеющие соответствующую форму, которые можно перекинуть пальцем для открытия и закрытия шкафа или ящика.

Скобы — металлические изделия, имеющие форму скобы или двух ручек, которые нужно зажать между пальцами и потянуть.

Профильные накладные — в виде металлической планки с выемкой, которая обычно врезается в фасад тумбочки или шкафа.

При выборе детали стоит ориентироваться на определенный тип мебели и свои предпочтения.

Материал изготовления

На рынке представлены пластиковые, металлические, деревянные ручки для шкафов, тумбочек и пр. Все эти варианты прочны и практичны. В зависимости от дизайна мебели и предпочтений покупателя можно выбрать один из материалов или комбинацию нескольких.

Простые правила выбора

Делая вывод, следует отметить, что главные критерии выбора мебельных ручек — практичность, удобство, красота и соответствие общему дизайну мебели и помещения. Выбранные согласно им варианты будут служить долго и отлично дополнят обстановку комнаты.

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