Виды ручек для мебели: какие лучше
Мебельные ручки важны не только как чисто практичный элемент, но имеют значение и как декоративная деталь. С их помощью мы не только открываем и закрываем дверцы, ящики внутри, но и включаем шкафы, тумбочки и столы в общий интерьер.
Изобилие различных дизайнерских решений и конструкций в производстве мебельной фурнитуры может затруднить ее выбор. Есть ручки профильные накладные, скобы, петли… Какие же лучше?
Суть и виды изделия
Мы пользуемся мебельными ручками каждыми день и привыкли к ним настолько, что обращаем внимание в основном только тогда, когда они сломались или неудобны. Поэтому важно выбрать качественные и подходящие для определенной мебели варианты.
Ориентируемся в разновидностях
Существует множество различных видов ручек для мебели, каждый из которых имеет свои особенности и применяется для различных типов мебели. Вот некоторые из самых распространенных:
- Кнопки — крупные модели, представляющие собой круглые или квадратные элементы с выпуклой поверхностью.
- Петли — металлические или пластиковые варианты, имеющие соответствующую форму, которые можно перекинуть пальцем для открытия и закрытия шкафа или ящика.
- Скобы — металлические изделия, имеющие форму скобы или двух ручек, которые нужно зажать между пальцами и потянуть.
- Профильные накладные — в виде металлической планки с выемкой, которая обычно врезается в фасад тумбочки или шкафа.
При выборе детали стоит ориентироваться на определенный тип мебели и свои предпочтения.
Материал изготовления
На рынке представлены пластиковые, металлические, деревянные ручки для шкафов, тумбочек и пр. Все эти варианты прочны и практичны. В зависимости от дизайна мебели и предпочтений покупателя можно выбрать один из материалов или комбинацию нескольких.
Простые правила выбора
Делая вывод, следует отметить, что главные критерии выбора мебельных ручек — практичность, удобство, красота и соответствие общему дизайну мебели и помещения. Выбранные согласно им варианты будут служить долго и отлично дополнят обстановку комнаты.