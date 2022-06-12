Вийшла абсолютно нова Windows 11 – деталі

Встановити Windows 11 можна лише на сучасні моделі комп’ютерів, які мають певне технічне оснащення. У тому випадку, якщо цього самого технічного обладнання немає, користувачів не чекає нічого хорошого, тому що при спробі почати установку операційної системи з’явиться повідомлення про помилку.

І ось тепер, на радість безлічі людей, вийшла зовсім нова одинадцята «вінда», а встановити її можна навіть на старі комп’ютери, ноутбуки та інші електронні пристрої. Всі і кожен, хто її встановлять, точно залишаться їй більш ніж задоволені, так як пропонує вона просто шикарний за сукупністю якостей користувальницький досвід.

Нова ОС може бути встановлена ​​на моделі ПК та інших пристроїв, які раніше не могли працювати на базі Windows 11, принаймні офіційно. Американська корпорація Microsoft нарешті здійснила мрію безлічі людей, надавши учасникам програми раннього доступу Windows Insider можливість завантажити та встановити нову операційну систему з вкрай широкими функціональними можливостями.

Така у вигляді збірки 22H2 може бути встановлена ​​на всі моделі електронних пристроїв, що раніше не підтримуються, причому без будь-яких проблем і труднощів. Насправді це означає, що власники комп’ютерів на базі старих застарілих процесорів AMD і Intel можуть її встановити, після чого почати використовувати для вирішення будь-яких завдань.

Фінальна стабільна збірка Windows 11 як оновлення 22H2 вийде восени 2022 року, а до цього моменту її можна встановити в рамках програми раннього доступу Windows Insider. Всі і кожен, хто про це взагалі тільки забажають, безперечно залишаться задоволені подібною пропозицією, тому що за сукупністю всіх особливостей йому просто елементарно немає рівних.

Очевидно, що через невисоку популярність операційної системи Windows 11 компанія Microsoft вирішила дозволити її встановлювати всім і кожному, хто про це забажають, роблячи це незалежно від наявності старого або нового технічного обладнання всередині електронного пристрою. Це, у свою чергу, безперечно приємно порадує всіх користувачів, адже тепер встановити нову платформу можна навіть на нетбуки та ноутбуки 2010-х років.

Источник: itechua.com

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