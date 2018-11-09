Викрито підприємство, яке приховало від митного контролю понад 800 тисяч пачок електронних сигарет вартістю майже 16 млн гривень

Посадові особи управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Волинської митниці ДФС викрили намір вітчизняного імпортера ввезти на митну територію України товар загальною вартістю майже 16 млн грн без сплати митних платежів у повному обсязі.

Встановлено, що за посередництвом сербського перевізника ця фірма доставляла через МАПП Дорогуськ-Ягодин «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання» в асортименті загальною вагою понад 19 тон. Країна-виробник товару – Італія. До митного контролю водієм вантажівки було подано документи, згідно з якими товар оцінювався у 433,6 тис доларів США.

Проте волинські митники отримали у своє розпорядження документи, які оформлялися у країні відправлення. Відповідно до них цей же товар насправді коштував його покупцеві майже 495 тисяч Євро. По курсу Національного банку України на момент ввезення товару це становило 15,96 млн гривень.

За подання органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості товару, електронні сигарети у кількості 880 тисяч 500 пачок підлягають вилученню. До суду скеровано справу про порушення митних правил за статтею 483 Митного Кодексу України.

Санкція статті – штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.

Источник: sfs.gov.ua

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