Випущено нову версію ОС Android

Компанія Google представила нову версію Android 13 під назвою Go Edition. Як повідомляє 9to5Google, ця полегшена версія призначена спеціально для бюджетних смартфонів.

Зазначається, що вихід нової версії мобільної операційної системи стався приблизно через два місяці після випуску основної Android 13.

За даними журналістів, в Android 13 Go, на відміну від попередніх полегшених версій, вдалося зберегти інтерфейс «старшої» ОС. У спрощеній версії також реалізовано оформлення Material You з динамічними кольорами.

Також практично без змін залишилися теми на екрані блокування та меню швидких налаштувань, вони багато в чому ідентичні можливостям смартфонів Pixel від Google.

В Android 13 Go додано підтримку оновлень системи Google Play, що дозволяє значно спростити встановлення оновлень Android та додатків на смартфон.

Джерело: portaltele.com.ua

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