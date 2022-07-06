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Виробництво БПЛА PD-2 переносять в Польщу

Виробництво БПЛА PD-2 переносять в Польщу

Компанія UkrSpecSystems, яка виготовляє безпілотники PD-2, вирішила відкрити офіс та перенести виробництво в Польщу.

“Для гарантування забезпечення потреб українського війська ми наважились на безпрецедентний крок і наразі переїжджаємо в новий офіс і налагоджуємо виробництво комплексів PD-2 у Польщі, спільно і за підтримки наших партнерів“, – повідомили в компанії на своїй сторінці у Facebook.

Офіс компанії в Києві був частково пошкоджений через війну, тому тимчасові офіси та виробничі майданчики перевезли на захід України.

“Впродовж останніх чотирьох місяців продукція ТОВ Укрспецсистемс активно використовувалась при веденні бойових дій. Зарекомендувавши себе як надійні та ефективні зразки озброєння в протистоянні російським силам. Про досвід застосування комплексів PD-2 ми детальніше розповімо в наступних постах“, – зазначили в компанії.

PD-2 — це багатоцільові розвідувальні безпілотні комплекси з радіусом польотів у понад 200 кілометрів.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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