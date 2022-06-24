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Виробництво електромобілів Tesla почало генерувати колосальні збитки

Виробництво електромобілів Tesla почало генерувати колосальні збитки

Два заводи з виробництва електромобілів американської Tesla Inc. втрачають мільярди доларів на тлі перебоїв у ланцюжках поставок та проблем з випуском акумуляторів, які обмежують можливості компанії, сказав її голова Ілон Маск у розмові з членами клубу власників Tesla.

Заводи в Німеччині та Техасі, відкриті раніше цього року, є "гігантськими печами для грошей", заявив він.

"Здебільшого ми спантеличені тим, як продовжити роботу підприємств, щоб ми змогли платити людям і не збанкрутувати", - зазначив Маск, додавши, що сподівається на швидке вирішення цих проблем.

Tesla в останні тижні почала скорочувати співробітників, ці заходи можуть торкнутися 10% персоналу.

Компанія в першому кварталі витратила близько $11 млрд, включаючи закупівлю матеріалів, робочу силу, виробничі процеси та постачання. Інвестори протягом кількох років висловлюють занепокоєння щодо того, що резервних коштів може бути недостатньо для покриття всіх витрат. Ці побоювання ослабли останнім часом після того, як Tesla виплатила борг, залучила нові кошти і кілька разів прозвітувала про квартальний прибуток. Станом на перший квартал обсяг коштів компанії становив близько $17,5 млрд.

Tesla в останні місяці зіткнулася з низкою проблем, включаючи зростання витрат на постачання та логістику на тлі стрибка інфляції. Додатковим негативним чинником стали обмеження влади Китаю на тлі спалаху коронавірусу в країні, де компанія має найбільше за обсягами виробництва підприємство в Шанхаї.

Tesla поточної весни розпочала постачання компактних спортивних електричних кросоверів Model Y, які виробляються на нових заводах компанії. Однак нарощування виробництва на цих підприємствах виявилося непростим завданням, наголосив Маск. Він назвав основною проблемою постачання акумуляторів."Берлін і Остін зараз втрачають мільярди доларів через тисячу витрат і майже ніякого виробництва", - сказав він.

Tesla, яка тривалий час покладалася на батареї виробництва таких компаній, як Panasonic Corp., почала працювати над створенням власних, більших батарей. Ці зусилля спрямовані на скорочення витрат на один із ключових компонентів та послаблення ризику дефіциту компонентів.

Аналітики очікують, що Tesla поставить близько 273 тис. електромобілів у другому кварталі, за даними FactSet. Для порівняння: у першому кварталі показник становив близько 310 тис. Таким чином компанія може вперше повідомити про скорочення поставок у квартальному вираженні більш ніж за два роки.

Акції Tesla під час попередніх торгів у четвер дорожчають на 1%.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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