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Visa и Mastercard игнорируют Цукерберга

Visa и Mastercard игнорируют Цукерберга

Ведущие платежные компании вышли из проекта по разработке цифровой валюты Libra, который курирует Facebook

Платежные компании Visa, Stripe, Mastercard и Mercado Pago, а также площадка онлайн-торговли eBay вышли из проекта по разработке цифровой валюты Libra, который курирует Facebook, сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal.

По данным изданий, Visa не присоединяется к проекту, однако пообещала следить за его развитием. Платежная система не исключает присоединение к инициативе в будущем, если разработчики криптовалюты докажут, что они, среди прочего, способны исполнять требования регуляторов. По мнению компании, "хорошо регулируемые сети на блокчейне потенциально могут оказать положительное влияние на развивающиеся рынки".

В Mastercard заявили, что сосредоточится на развитии собственных проектов по обеспечению финансовой доступности по всему миру.

Представитель eBay, в свою очередь, указал, что площадка "очень уважает видение Libra", однако приняла решение не становиться соучредителем и сосредоточиться на собственном бизнесе.

Источник: delo.ua

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Темы: валюта

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