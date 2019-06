Visa та Ощадбанк оголошують про запуск рішення для приймання безконтактних платежів на смартфонах – Tap to Phone  ***

Технологія Tap to Phone значно розширює можливості приймання безконтактних платежів в сегментах малого та середнього бізнесу, перетворюючи смартфон на POS термінал без додаткового обладнання

Київ, 4 червня 2019 року ‒ Компанія Visa та Ощадбанк об'єднали зусилля для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та оголошують про початок тестування унікального для України технологічного рішення Tap to Phone. Технологія, що вперше презентується в Україні та країнах СНД та Південно-Східної Європи, покликана значно розширити можливості приймання електронних платежів та прискорити їх масштабування в інтересах користувачів безконтактних платіжних засобів, торгово-сервісних підприємств і банків.

Tap to Phone від Visa та Ощадбанку дає можливість перетворити смартфон на базі Android з NFC-модулем на POS-термінал без додаткового обладнання. Це рішення дасть змогу спростити ведення малого та середнього бізнесу: підприємці матимуть можливість значно розширити мережу приймання безконтактних платежів, збільшити свою клієнтську базу та мінімізувати вартість підключення до послуг еквайрингу.

У той самий час споживачі отримають кращий досвід і матимуть можливість оплачувати свої покупки безпечно, швидко та зручно навіть там, де раніше це було неможливо.

Віра Платонова, Старший віце-президент і директор регіонального розвитку підрозділу компанії Visa в країнах СНД та Південно-Східної Європи: «За оцінками Національного Банку України мережа торговельних платіжних терміналів в Україні станом на 1 січня 2019 становила 279 тис. шт. Враховуючи кількість населення та торговельно-сервісних установ, для повноцінного функціонування еко-системи безготівкових розрахунків в країні кількість терміналів має становити близько мільйона.

Технологія Tap to Phone – це проривне рішення, яке дозволить нам стимулювати прийом платежів в сегменті малого та середнього бізнесу, особливо в установах, для яких традиційні термінали були відносно дорогими в обслуговуванні. Важливо, що тестування відбувається саме зараз, коли в Україні активно впроваджуються саме безконтактні платежі та рішення з Pays. Ми спостерігаємо формування сталого тренду, коли смартфон поступово перетворюється на засіб здійснення та отримання безконтактних платежів».

Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку: «Завдання Ощадбанку як одного з драйверів cashless – надати українцям якомога більше можливостей для здійснення швидких і зручних безконтактних оплат. Ми обслуговуємо найбільші фестивалі країни, зокрема Ulichnaya Eda, і бачимо запити як з боку торговців, так і з боку покупців на безконтактні розрахунки, зокрема смартфонами. Тож ми продовжуємо драйвити ринок і разом з компанією Visa першими в Україні тестуємо унікальне рішення для малого бізнесу. Використовуючи Tap to Phone, підприємці відчують подвійний ефект для свого бізнесу. По-перше – це економія, адже не потрібно витрачати кошти на оренду POS-терміналу. По-друге – формується лояльність з боку споживачів. Tap to Phone особливо стане у пригоді дрібним торговцям на ярмарках і фестивалях, кур’єрам, таксистам. Отже, крім терміналів відтепер є ще одне рішення, а значить, оплачувати покупки ще простіше, ще зручніше».

Тестування технології Tap to Phone проходитиме на базі ресторану Лимонад, Володимирська 29/1, Київ, починаючи з 3 червня.

Інформація про компанію Visa

Visa Inc. (NYSE: V) є світовим лідером у галузі цифрових платежів. Наша місія ‒ об`єднати світ за допомогою найбільш інноваційної, надійної та безпечної платіжної мережі, що дає змогу споживачам, бізнесу та економіці розвиватися. Наша новітня глобальна технологічна мережа VisaNet забезпечує надійні та безпечні платежів по всьому світу, і може обробляти понад 65 000 транзакцій на секунду. Компанія «Visa» є відданою інноваціям, що є каталізатором швидкого зростання «connected commerce», в умовах якої практично будь-який підключений пристрій може здійснювати платежі, таким чином наближаючи перехід до майбутнього без готівки — скрізь і для всіх. В той час, коли світ рухається від аналогових технологій до цифрових, Visa використовує свій бренд, продукти, експертів, мережу та масштаб для трансформації комерції. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.corporate.visa.com, www.visa.com.ua, https://www.facebook.com/VisaUA, http://www.visanewscissee.com/

Про Ощадбанк

Ощадбанк — провідний український банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Працює у всіх фінансових секторах. На ринку еквайрингу посідає друге місце в Україні. Партнери банку – найбільші вітчизняні та світові бренди: МакДональдз в Україні, «Нова пошта», «Ашан», «АТБ», «Еко маркет», EVA, DHL Express Україна. Серед реалізованих cashless-проектів — безготівкові оплати в київському метрополітені, швидкісному трамваї, фунікулері, транспорті Івано-Франківська, Житомира, Чернігова, Чернівців, Тернополя, трамваях Львова, автобусах Мукачева, НСК «Олімпійський», cashless на музичному фестивалі Atlas Weekend, Ulichnaya Eda, а також можливість використання смартфону як платіжного засобу завдяки платіжним додаткам Apple Pay, Google PAY та Ощад PAY.

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р

