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Військова прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду, яким земельну ділянку площею 100 га повернуто Міноборони України

Військова прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду, яким земельну ділянку площею 100 га повернуто Міноборони України

Військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України забезпечено реальне виконання рішення суду та повернуто в користування Міністерства оборони України земельну ділянку Тарутинського загальновійськового полігону загальною площею 100 га вартістю 45 млн грн.

Так, у березні 2019 року шляхом підписання акту прийому-передачі вказаної земельної ділянки виконано рішення Господарського суду Одеської області у справі за позовом військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України до Тарутинської райдержадміністрації Одеської області та ВКФ ТОВ «Бородіно-В».

Рішенням суду визнано недійсним договір оренди землі, яким у 2012 році землі Тарутинського загальновійськового полігону, призначені для забезпечення потреб військовослужбовців у фізичній підготовці та підвищенні їхнього бойового вишколу, незаконно передані в користування комерційної структури.

Крім того, судом зобов'язано відповідача повернути вказану земельну ділянку законному користувачу – Міністерству оборони України.

Отже, завдяки наполегливій позиції та послідовним діям Військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону право військового відомства на земельну ділянку Тарутинського полігону відновлено.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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