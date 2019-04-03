Військова прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду, яким земельну ділянку площею 100 га повернуто Міноборони України

Військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України забезпечено реальне виконання рішення суду та повернуто в користування Міністерства оборони України земельну ділянку Тарутинського загальновійськового полігону загальною площею 100 га вартістю 45 млн грн.

Так, у березні 2019 року шляхом підписання акту прийому-передачі вказаної земельної ділянки виконано рішення Господарського суду Одеської області у справі за позовом військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України до Тарутинської райдержадміністрації Одеської області та ВКФ ТОВ «Бородіно-В».

Рішенням суду визнано недійсним договір оренди землі, яким у 2012 році землі Тарутинського загальновійськового полігону, призначені для забезпечення потреб військовослужбовців у фізичній підготовці та підвищенні їхнього бойового вишколу, незаконно передані в користування комерційної структури.

Крім того, судом зобов'язано відповідача повернути вказану земельну ділянку законному користувачу – Міністерству оборони України.

Отже, завдяки наполегливій позиції та послідовним діям Військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону право військового відомства на земельну ділянку Тарутинського полігону відновлено.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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